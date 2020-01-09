СПОРТ

Состояние россиянки, упавшей на репетиции открытия ЮОИ, немного улучшилось

17:26 09/01/2020

Состояние здоровья россиянки, которая получила травмы во время репетиции церемонии открытия Зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне, немного улучшилось. 35-летняя спортсменка проживает в Германии, ее имя не называется, передает РИА «Новости».

«Нас проинформировали, что есть небольшие улучшения, ее состояние стабильно, ночь прошла хорошо. Мы находимся на связи с оргкомитетом и больницей, чтобы быть в курсе ситуации», – уточнил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Россиянка должна была участвовать в открытии Юношеской Олимпиады на катке главной спортивной арены кантона. Исполняя свой номер, девушка потеряла равновесие и рухнула на каток с высоты около пяти метров. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, 8 января сообщалось, что она находится в тяжелом состоянии. Полиция и прокуратура возбудили уголовное дело для расследования причин произошедшего.

Технических неисправностей в оборудовании и системах декораций не обнаружено. Саму же церемонию открытия Игр теперь ждут серьезные изменения, но отменять ее не станут. Напомним, что Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут 9-22 января в Лозанне. За это время атлеты разыграют медали в 16 видах спорта.



