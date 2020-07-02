Состояние богатейшего человека мира Джоффа Безоса, который возглавляет компанию Amazon, достигло исторического рекорда в почти 172 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Предыдущий рекорд был достигнут тем же Безосом в сентябре 2018 года – тогда его состояние достигло 167,7 млрд долларов. Новый рекорд стал возможным благодаря резкому росту стоимости акций Amazon – за сутки в среду они выросли в цене на 4,4%.

В целом за первое полугодие 2020 года состояние Безоса выросло на 56,7 миллиарда долларов. Это более рельефно подчеркивает разрыв в благосостоянии между самыми богатыми и бедными людьми в мире на фоне пандемии, который только увеличился.

Безос остается самым богатым человеком в мире уже третий год подряд. СМИ подсчитали, что его состояние может превысить триллион к 2026 году.