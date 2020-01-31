Эксперты подсчитали, за какое время специалисты массовых профессий смогут заработать на один бигмак. Быстрее всех это сможет сделать водитель, работающий в Москве: в среднем у него это займет 15 минут. Результаты исследования «Трудовой индекс бигмака» представил сервис «Работа.ру».

«При средней зарплате около 84 тыс. рублей московский водитель за час зарабатывает почти на четыре бургера», — говорится в сообщении, поступившем в «Известия» 31 января.

Чуть медленнее на бигмак заработают комплектовщик, упаковщик, разнорабочий и грузчик. Им для этого потребуется 22–24 минуты. По расчетам экспертов, они зарабатывают от 2,8 до 2,5 сэндвичей в час.

Повара, курьеры, охранники и продавцы-консультанты смогут заработать на бигмак за 31–33 минуты. «Трудовой индекс бигмака» этих профессий составил около 2 бургеров в час.

Самый низкий результат у продавца-кассира. Представитель этой профессии сможет заработать на один бигмак за 39 мин, за час работы он сможет купить 1,6 сэндвича.

В ходе исследования специалисты проанализировали более 2 тыс. вакансий московских компаний.

«Индекс бигмака» основан на теории паритета покупательной способности (ППС) валюте. Этот индикатор рынка валют позволяет оценивать их соотношение. Впервые был представлен в 1986 году в журнале The Economist.

Летом 2019 года рубль признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака». В материале аналитиков указывается, что в США бигмак стоит $5,74, а в России — 130 рублей, то есть чуть больше $2. Таким образом, реальный курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за $1.