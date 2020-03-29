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Лидирующее место, как и прежде, достается отечественной Lada 4×4, стоимость которой в трехдверном исполнении стартует с отметки 471 510 рублей. Отметим, что сейчас у дилеров уже доступна рестайлинговая модификация модели.

На второй строчке разместился китайский кроссовер Lifan X50, оснащенный атмосферным двигателем объемом 1,5 литра в сочетании с МКПП и передним приводом. За такой автомобиль придется заплатить не меньше 553 600 рублей.

Третья позиция — за Chevrolet Niva, владельцем которой можно стать, заплатив от 612 900 тысяч рублей. Внедорожник по умолчанию оснащён понижающей передачей и системой полного привода с «раздаткой».

Четвертое место досталось французскому бестселлеру Renault Duster, за который дилеры марки просят не менее 719 тысяч рублей.

Также в ТОП-5 самых доступных SUV, предлагаемых россиянам в марте 2020-го, вошел Chery Tiggo 3 стоимостью от 749 900 тысяч рублей. Под капотом такого вседорожника устанавливается 1,6-литровый 126-сильный двигатель.

«Все цены указаны на автомобили в базовых комплектациях с учетом действующих акций и спецпредложений от производителей», — отмечает издание «Новые автомобили».