Исследование провели эксперты Финансового университета при правительстве РФ.

Опрос проводился в городах, где проживает более 250 тысяч человек. Местных жителей просили ответить, как часто они слышат и используют в быту ненормативную лексику, сообщает «Российская газета».

Выяснилось, что чаще всего мат можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске, Хабаровске и Сургуте. Эти города стали лидерами рейтинга. Реже всего ругаются жители Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Вологды, Чебоксар и подмосковных Химок.

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