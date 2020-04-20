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Специалисты Райффайзенбанка составили рейтинг городов, жители которых соблюдают введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 режим самоизоляции, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В банке изучили транзакции клиентов с 28 марта по 12 апреля в супермаркетах, аптеках, городском транспорте, заправках и других категориях офлайн-трат. Каждой из категорий присуждались ранги в зависимости от частоты посещений, затем их суммировали, а городам начислялись баллы.

Наиболее дисциплинированными оказались жители Москвы, столица набрала 31 балл. Второе место занял Санкт-Петербург с 22 баллами. Также в первую десятку вошли Сочи, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Пермь.

Во второй десятке оказались Воронеж, Челябинск, Калининград, Самара, Красноярск, Волгоград, Саратов, Омск, Ярославль и Новосибирск.

Больше всего жители исследованных городов сократили расходы на покупку одежды и мебели офлайн, рестораны и транспорт. При этом траты на онлайн-покупки одежды, мебели и товаров из категории "все для дома" резко возросли.

Президент России Владимир Путин 2 апреля продлил режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. На данный момент во многих регионах введен режим самоизоляции или другие ограничения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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