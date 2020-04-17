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Росавиация составила предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа до 21 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что запланированы рейсы из Индии, Вьетнама, Таиланда, Японии, Мьянмы, Непала, Саудовской Аравии. При этом программа полетов может быть расширена, учитывая поступающие заявки от россиян на портал госуслуг.

В ближайшие выходные на родину смогут вернуться россияне, застрявшие в Индии, Японии и Таиланде. Ожидается около 200 человек на каждом рейсе.

7 апреля Минтранс России сообщил, что на вывозные рейсы могут претендовать только те россияне, кто выехал из страны после 1 января 2020 года. Если у желающего вернуться домой имеется билет иностранной авиакомпании, то ему придется доплатить за рейс от 200 до 400 евро. По билету российской авиакомпании перевозка будет бесплатна.

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