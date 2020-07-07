Соседние страны предлагают Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом, республика планирует работать с зарубежными специалистами, сообщила во вторник вице-министр здравоохранения страны Ажар Гиният.

«Сегодня в борьбе с коронавирусом задействованы более 46 тысяч медицинских работников, задействованы также врачи-интерны, старшекурсники — они все сегодня трудятся на уровне инфекционных и провизорных стационаров, помогают в поликлиниках участковым врачам. Обращений к международным организациям официально (со стороны Казахстана — ред.) не было, но на сегодняшний день уже наши коллеги из соседних государств, вчера врачи приехали из РФ, они обращаются и охотно хотят нам помочь. Мы активно принимаем такой жест дружбы и помощи и с нашими коллегами, с зарубежными специалистами будем работать», — сказала Гиният на брифинге.

По ее словам, министерство также планирует привлекать к борьбе с коронавирусом частные клиники, у которых есть больничные койки и реанимационные отделения.

В понедельник в Нур-Султан прибыла группа специалистов министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России в составе 32 человек, включая эпидемиологов, вирусологов и врачей других профильных направлений. Министерство здравоохранения Казахстана сообщало, что российские врачи, прибывшие в Казахстан для оказания помощи местным коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, будут работать в столице и регионах, медорганизации которых особо нуждаются в кадровом усилении.

В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 49 683. На 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Число выздоровевших пациентов превышает 16 тысяч человек.