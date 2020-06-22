Соседка астраханки, которая убила гантелью двенадцатилетнего сына и замуровала его тело в бетон, в интервью «Пятому каналу» поделилась подробностями о ее семье.

Женщина призналась, что находится в шоковом состоянии от случившегося. «Как это так? Собственного сына — разве так можно?» — задалась вопросом соседка жительницы Астрахани. Она также подтвердила данные о том, что подозреваемая пыталась построить карьеру в области политики. «В депутаты когда лезла, уж больно умной рекомендовала себя в газетке-то», — заявила она в беседе с изданием.

Ранее СМИ сообщили о том, что подозреваемая в убийстве сына хотела выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора Астраханской области. Однако соратники по партии ее не поддержали.

19 июня забетонированное тело двенадцатилетнего мальчика обнаружили под полом дома его старшего брата. По информации следственных органов, 56-летняя мать ребенка во время вспыхнувшего конфликта убила его гантелей, после чего залила труп бетоном и спрятала под пол дома. При этом женщина старалась ввести в заблуждение следователей. 6 марта она вместе с супругом обратилась в полицию и сообщила, что сын два дня назад ушел в школу и исчез. Женщина задержана, возбуждено дело по статье УК РФ «Убийство».