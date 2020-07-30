Петербург потрясли смерть и расчленение рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Утром 30 июля СК сообщил об «обнаружении фрагментов тела и конечностей неизвестного мужчины». После сличения головы с фото в паспорте выяснилось, что это останки 30-летнего Юшко. Следователи подозревают его жену, 36-летнюю Марину, с которой он жил в квартире на Невском, 134 — там же обитала и мать Марины. Мы побывали в доме, где произошла трагедия.

Женщина позвонила адвокату, когда муж был мёртв уже четыре дня. Она заявила, что расчленила его, когда он умер от передозировки наркотиков — ей якобы не хотелось, чтобы его сочли наркоманом. При этом все друзья Картрайта говорят, что наркотиков он никогда не употреблял. Следователи пришли к Марине вечером 29 июля, 30 числа квартиру на Невском опечатали. Марину задержали. У пары остался малолетний сын.

Довольно широкий и чистый двор-колодец в центре Петербурга. Сюда выходят окна квартиры, где Энди Картрайта нашли по частям, упакованного в пакеты.

Соседи говорят — семью видели, но не общались, вечеринок шумных в парадной не было. Впрочем, даже если и были — соседи их едва ли слышали, дом — старый фонд, как и в случае другого местного расчленителя, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Стены толстые, ничего не слышно, даже если бы в квартире стреляли.

А в парадной, где на втором этаже жил рэпер с семьёй, ещё и сдаются квартиры от хостела — люди приезжают и уезжают. При мне сегодня две семьи туристов удивлялись работе следователей и журналистов в тихом дворике.

Один из старожилов дома рассказал, что Марина была «худенькой, с ребёнком гуляла, всегда здоровалась», а вот сам Картрайт, наоборот, ни с кем из соседей даже не здоровался.

Вскоре под окнами злосчастной квартиры появился Александр, друг погибшего, и рассказал собравшимся об убитом артисте. По его словам, в последнее время рэпер занимался доработкой альбома, который должен был выпустить ещё в начале 2020 года, «но что-то пошло не так».

«Я узнал о случившемся несколько часов назад, до сих пор в шоке. Он был очень добрым и умным человеком, техничным исполнителем. Другой работы у него не было, только творчество. И я что хочу сказать, что наркотиков никаких точно не было, это какая-то сказка.

Были проблемы с алкоголем, но то, что говорят про наркотики, какие-то шприцы — нет, я например даже не знаю, как выглядит героин. Но он выпивал, раз в пару месяцев уходил в запой. Его жена обычно знала, где он, или звонила мне — в общем, была спокойна. Мы переписывались Вконтакте и Телеграме в такие моменты. Марину я ни разу не видел пьяной.

— Когда вы познакомились? Много общались?

— Познакомились года три назад, на почве рэпа — я занимаюсь видео, мы и Саше делали видео, вот на днях должен выйти его, получается, посмертный клип. Плотно общались, часто стояли у него во дворе или в соседнем, разговаривали. Квартиру он снимал, чистая, ухоженная, не коммуналка, насколько я помню, они там с тёщей жили».

Александр заметил, что рэпер был украинцем, зимой у него закончился срок легального пребывания в России, и сейчас он жил в Петербурге нелегально. Мужчина также добавил, что у него есть версия, что могло произойти, но он пока не готов её озвучивать.

СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Поклонники Картрайта между тем всё ещё ждут его новых треков — очевидно, с того самого альбома, над которым он работал.

Между тем СМИ сообщили, что следователи усмотрели в деле массу дополнительных жутких деталей. По данным канала Baza, расчленение выглядело так, будто его осуществил профессионал. Часть останков рэпера была помещена в стиральную машину, а запах в комнате глушили благовониями. Марину сейчас продолжают допрашивать, ее мать находится под подпиской о невыезде.