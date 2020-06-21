В селе Новоюрьево Тамбовской области найдены мертвыми 28-летняя женщина и ее 8-месячный ребенок. Два дня их искали всем поселком. Причиной смерти является утопление, но что за этим стоит — несчастный случай, преступление или суицид — следствием пока не установлено.

Между тем соседи выдвигают разные версии. «» поговорил с жителями Новоюрьева, которые знали погибшую и ее родных.

16 июня 28-летняя Татьяна ушла из дома, забрав с собой 8-месячную дочь, и не вернулась. Мать женщины написала заявление об их пропаже. Татьяну с малышкой искали всем миром — полиция, волонтеры «Лиза Алерт», местные жители… Спустя два дня их нашли рядом с местным прудом. В официальном заявлении СУ СК РФ по Тамбовской области сообщило, что «на телах отсутствуют внешние признаки насильственной смерти».

— У нас говорят, что она убила себя и ребенка, — поделился с нами житель Новоюрьева Анатолий, — но точно я вам не скажу. Слышал еще, что также она была беременна — может, это подтолкнуло.

Тамбовский паблик в соцсети сообщает, что «предварительная причина смерти — самоубийство на фоне послеродовой депрессии». Жительница Тамбова Кристина тоже поддерживает эту версию — она рассказала «»:

— У погибшей была тяжелая ситуация со своей матерью и с отцом ребенка, и, видимо, поэтому она и решилась на такой шаг.

Впрочем, многие из знакомых Татьяны такое не допускают:

— Она очень любила свою дочку. Постоянно гуляла по селу с колясочкой, ребеночек был ухоженный. Все видели, что к дочке Сонечке она относится очень хорошо, — рассказала «» Надежда, которая знала девушку со школьной скамьи. — Ей также привозили маленьких племянников, она с ними занималась… Поэтому мы все в шоке от случившегося: она не могла убить своего ребенка!

— Что известно о ней и ее семье?

— 12 лет назад Таня окончила школу в селе, 9 классов. В семье было трое детей — у нее есть два брата, Николай и Михаил. Папа у них умер рано, у него был рак желудка, и мама одна воспитывала троих ребятишек. Учились все трое слабо, на троечки. После того как Татьяна окончила первый класс, медико-психологическая комиссия направила ее в спецшколу: обнаружились какие-то нарушения в развитии. Там она, правда, проучилась всего одну четверть, и мама вернула ее в обычную школу. У Тани небольшой дефект речи, она стеснялась этого, с другими детьми особо не контактировала. Но она была очень трудолюбивой девочкой, тихой, доброй… После 9-го класса уехала в Тамбов, училась там на повара-кондитера, после какое-то время работала в районном центре посудомойкой в столовой или кафе. Потом вернулась в село. Жили они, конечно, бедновато. Но ее брат Михаил привозил им деньги, не так давно сделал ремонт у них в доме. Он служил в Сирии по контракту.

Еще одна соседка говорит, что уходить из жизни Татьяна точно не собиралась:

— Холодильник был забит детским питанием, комод — детскими вещами. Она планировала растить дочку и все делала для нее.

— Она была замужем?

— Мужа не было, но отец ребенка постоянно приезжал к ним. Все они — мать, с которой она жила, она сама и брат — люди, так сказать, своеобразные. Но на учете вроде нигде не стояли. Только второй брат Михаил, военнослужащий, — нормальный, адекватный, он их всех содержал.

— Татьяна могла убить ребенка, а затем свести счеты с жизнью?

— Сейчас выдвигают версию, что это был несчастный случай. Те, кто ее видел в этот день, говорят, что она была веселая. Правда, с матерью у нее были какие-то перепалки, но в семье всякое бывает… Но Сонечку свою она любила.

Комментарий завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова Андрея ШМИЛОВИЧА:

— Для человека, не искушенного в медицине и психиатрии, «естественным и логичным» становится несчастный случай, а не суицид. Только в таком представлении этой истории ему становится спокойно. Это потому, что суицид не укладывается в сознании здоровых людей. А для психиатра самоубийство — клинический феномен, оно всегда встраивается в логику болезни. Мы не знаем, были ли какие-то психические отклонения у погибшей. Мы знаем лишь одно: произошло великое горе в одной семье, и дай бог этим людям после произошедшего восстановиться.