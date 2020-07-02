У черно-белых птиц – очень сложная культура общения.

Доцент из Университета Западной Австралии Аманда Ридли последние 8 лет занималась изучением сорок – самой распространенной птицы на континенте и выяснила, что у них сложная система коммуникации. В частности, сороки могут отличать надежный источник информации от «непроверенного», сообщает ABC News.

Ридли записала на аудио двух диких сорок. Одна из них сообщала, что заметила змею. Вторая сигнализировала о том, что не уверена, увидела ли она хищника и существует ли настоящая опасность. Затем обе эти записи Ридли включала нескольким стаям сорок, за которыми она наблюдала. На первый сигнал птицы отозвались, то есть восприняли его как правдивую информацию. На второй же никак не отреагировали.

«Изучая пение сорок, мы обнаружили, что они способны различать между собой птиц, которые дают им достоверную информацию, и тех, кто не может этого сделать. Таким образом, они могут прийти к выводу, врет ли другая сорока», – резюмировала Ридли.

Исследовательница также отметила, что система общения сорок схожа с элементарным человеческим языком.

Помимо этого, ее многолетнее наблюдение за сороками показало, что самки вокализируют гораздо громче и чаще самцов. Самки поют на гораздо более высоких максимальных и минимальных частотах. При этом одна птица может петь до 70 минут без перерыва, а уровень громкости может достигать 80 дБ, как у газонокосилок.