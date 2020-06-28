Православное движение «Сорок Сороков» проведет в воскресенье одиночные пикеты у посольств США и Великобритании, сообщили Mpravda.com в движении.

Пикеты пройдут под лозунгом «У России свои ценности». Участники будут стоять с плакатом, на котором будет изображена икона «Собор всех Святых в земле Русской просиявших».

«Всё началось с того, что 25 июня посольство США, а 27 июня посольство Великобритании вывесили флаг ЛГБТ-сообщества. Движение «Сорок Сороков» связало этот демарш двух дипломатических представительств с тем, что именно в эти дни началось всенародное голосование по поправкам в Конституцию России, одна из которых определяет брак, как союз между мужчиной и женщиной, что противоречит концепции государственной политики США и Великобритании по продвижению ЛГБТ-ценностей в мире», — сообщили в движении.

Православные активисты отметили, что согласно российскому законодательству, пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних запрещена, «а флаги ЛГБТ посольств США и Великобритании были вывешены таким образом, что их могли видеть, в том числе, и те граждане России, которые подпадают под эту возрастную категорию, а это противозаконно и показывает неуважение американских и английских дипломатов к законам страны пребывания».