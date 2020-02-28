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Сборная РФ по гимнастике пропустит этап кубка мира в Америке
Объявлениео том, что российская сборная по гимнастике вынуждена проигнорировать этап кубкамира в Америке в связи с тревожными новостями о вирусе-убийце, появилось в «Инстаграм» спортсмена Никиты Нагорного, чемпиона мира и Европы, серебряного призера летних Олимпийских игр 2016 года.
Ранеестало известно, что ситуация с эпидемией COVID-19 в Японии поставила под вопрос возможность проведения Олимпиады в Токио летом этого года. В Международномолимпийском комитете собираются установить, насколько безопасно проводитьмеждународные спортивные состязания в Стране восходящего солнца с учетомобстановки. Есть серьезный риск, что Игры отменят.