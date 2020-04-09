СПОРТ

Соревнования «Формулы-1» могут пройти без зрителей из-за коронавируса

20:26 09/04/2020

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун рассказал о том, что рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления соревнований. На данный момент старт состязаний отложен из-за пандемии коронавируса, сообщает «Известия».

Известно, что первый этап – Гран-при Франции назначен на 26–28 июня. Директор соревнований уточнил, что в настоящий момент идет активное обсуждение логистики закрытых гонок, перспективы привлечения на них людей и обеспечения их безопасности.

Конечно, по мнению Брауна, это «не блестящий вариант,» но «лучше, чем вообще без гонок». Руководитель «Формулы-1» также уточнил, что необходима помнить о «миллионах любителей спорта, которые находятся сейчас дома». Браун считает, что возможность привлечения людей к спорту и показ им соревнований «стали бы подспорьем в нашей кризисной ситуации». Причем для того, чтобы определить чемпиона этого класса автогонок необходимо провести минимум восемь гонок в сезоне, а это возможно, даже если сезон начнется в октябре.

Напомним, что ранее из-за пандемии коронавируса МОК и организаторы летней Олимпиады в Токио, которая должна была открыться 24 июля, объявили о ее переносе на 2021 год. Допущенные на Игры-2020 спортсмены поедут на соревнования в 2021 году без отбора.



