Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что не располагает информацией о поступавших в адрес кандидата угрозах.

«Лично мне эта информация неизвестна», — сказала Колесникова на пресс-конференции во вторник в Минске, отвечая на вопрос, поступали ли угрозы в адрес Тихановской и ее семьи.

По словам Колесниковой, «очень часто бывает, что некие манипуляции, информация поступает в мессенджерах,…. что кто-то там в опасности». «Эту информацию получаем все мы, не только Светлана, на протяжении трех месяцев. Прямой информации об угрозах конкретно Светлане у меня нет», — добавила Колесникова.

Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

Ранее доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила Mpravda.com, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву «организовали» белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.