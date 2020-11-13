Жители России не поддержали предложение партии «Коммунисты России» продлить новогодние праздники до 24 января из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В исследовании приняли участие 1600 представителей «экономически активного населения из всех округов страны», отмечается в сообщении. При этом 44% респондентов поддержали идею дополнительного отдыха, однако задались вопросом, кто за это будет платить.

А каждый третий опрошенный выступил против инициативы. Число сторонников длительных выходных падало с увеличением возраста, отмечает сервис. Так, одобрительно к предложению коммунистов отнеслось 55% респондентов моложе 24 лет и лишь 35% россиян старше 45 лет.

Среди причин «против» участники опроса назвали: риск потерять работу, уменьшение заплат, а также то, что длительные выходные «слишком расслабляют народ».

«Сопьются. Наш народ не умеет нормально отдыхать!» — уверены респонденты.

«Рамблер» писал, что ранее партия «Коммунисты России» предложила правительству продлить новогодние праздники до 24 января с сохранением зарплаты, чтобы стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

В обращении председателя ЦК партии Максима Сурайкина подчеркивается, что дополнительные две недели отдыха позволят замедлить рост заболеваемости COVID-19 и выиграть время для широкого распространения отечественных вакцин.