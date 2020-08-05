Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает, что республика должна выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В перспективе – да», — сказал Дмитриев в интервью Mpravda.com, отвечая на вопрос, выступает ли он за выход Минска из ОДКБ в контексте его заявлений о нейтралитете для Белоруссии.

Он отметил, что «сегодня целый ряд международных структур нуждаются в кардинальном пересмотре, как, к примеру, Исполком СНГ». «Эти системы не могут обеспечить даже региональную безопасность на уровне стран, которые туда входят. Мы должны серьезно ставить вопрос о том, что постсоветский период заканчивается, инструменты, которые должны были обеспечить более мягкий переход от СССР к независимым государствам, себя выработали, и нам нужны новые инструменты, которые будут обеспечивать безопасность региона, диалоговую площадку, торговые отношения. То, что есть сегодня, стоит дорого и не работает. Мы предложим наш план, как это реформировать», — заявил Дмитриев.

В то же время он отверг выход Белоруссии из СНГ. «Нет, из СНГ не надо выходить, его нужно кардинально менять. Адаптировать под реальность сегодняшнего дня. СНГ – это изначально союз бывших советских республик, это было актуально 30 лет назад, теперь есть реальные независимые государства с очень разными интересами. Мы должны создавать новую диалоговую систему, которая это учитывает», — пояснил политик.

Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Во вторник в республике началось досрочное голосование.