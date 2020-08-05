Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев выступил против идеи бойкота выборов главы государства, заявив, что от него выиграет только действующая власть.

«Это демотивация», — сказал Дмитриев в интервью Mpravda.com.

Он подчеркнул, что абсолютно не поддерживает идею бойкота выборов. «Мы не первый год в политике, знаем, что в Беларуси есть партия, которая все время бойкотировала выборы, про которую уже практически никто и не вспомнит именно потому, что она ни в каких выборах не участвует и люди не знают ее программы, им непонятно, к чему присоединяться», — сказал собеседник агентства.

По словам политика, единственная сторона, «кому выгоден будет бойкот, — это действующая власть, которая сделала все для того, чтобы выборы, предвыборная агитация в Беларуси были максимально незаметными для общества». «В случае бойкота на голосование придут только сторонники власти, и она честно победит. Только максимально широкое участие в голосовании 9 августа на выборах позволит получить перевес в голосах и реально претендовать на второй тур», — подчеркнул кандидат в президенты.

Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Во вторник в республике началось досрочное голосование.