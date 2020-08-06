Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что власти должны отреагировать на протестные настроения в обществе, проявившиеся в ходе избирательной кампании, и пойти на экономические реформы, иначе очередной президентский срок Александр Лукашенко не продержится.

«Если президент не примет экстренных мер по изменению ситуации, то он не продержится пятилетку», — сказал Черечень Mpravda.com.

Политик уточнил, что речь идет о реформах в экономике. «Сейчас обычных людей политика не интересует. Последние соцопросы показывают, что политика и политические структуры вызывают отторжение у большинства. Нам в первую очередь необходимо перезапустить экономику. Поэтому в моей предвыборной программе большой блок посвящен именно экономике», — сказал кандидат.

Он пояснил, что «сейчас госсектор огромный, а частный не развивается, ущемляется, его деятельность зарегулирована». «Нет баланса. В госсекторе нет денег, но частники должны с ним работать, и неплатежи от госсектора негативно влияют на финансовое состояние частного бизнеса. И пока будет такая ситуация, мы будем несамостоятельной страной, будем зависеть от соседей, которые нас дотируют, – в данном случае от России», — заявил Черечень.

Кандидат считает, что в ходе нынешних президентских выборов, несмотря на ожидаемое сохранение поста за Александром Лукашенко, кампанию не следует бойкотировать. «Люди должны прийти на выборы и проголосовать, показать действующему президенту, что много людей, не согласных с его нынешней политикой, что нам необходим пакет реформ, движение страны вперед, что застой не устраивает», — сказал Черечень.

Он предположил, что Лукашенко и его окружение это видят, «его советники говорят, что что-то надо делать». «Они понимают, что если ранее они могли ничего не делать, все сходило с рук, то сейчас подросло новое поколение, которое не помнит те времена, когда был дефицит, купоны, километровые очереди за колбасой, оно видит другое общество вокруг, готово выходить на улицу и отстаивать свои права, чего не было раньше», — продолжил политик.

Черечень также отметил, что в ходе нынешней избирательной кампании заявил о создании бизнес-ассоциации, которую будет развивать после выборов. Она выработает конкретные развернутые предложения, что и в какой последовательности необходимо сделать. «Как бизнес-ассоциация и как политическая партия (Белорусская социал-демократическая «Грамада» — ред.) мы будем добиваться внедрения этих рекомендаций. Мы должны настоять на своей точке зрения (о необходимости) реализовать эти реформы. Думаю, после выборов к нам будут прислушиваться», — сказал Черечень, отметив готовность к диалогу с властью.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Лукашенко.