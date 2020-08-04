Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев призвал создать комиссию по расследованию действий власти во время пандемии коронавируса.

«Считаю необходимым создать парламентскую комиссию по расследованию действий власти во время коронавируса. Мы должны знать имена каждого, кто принимал решения. Кто затыкал рты врачам. Кто не давал давать нормальные цифры. Имена каждого, кто вместо того, чтобы рассказывать нам, как себя защитить, выделять деньги, чтобы мы могли себя защитить в тяжелый экономический период, мешал нам и врал», — заявил Дмитриев журналистам.

В день послания Александра Лукашенко к народу и Национальному собранию Дмитриев выступил с «альтернативным» посланием — для этого его сторонники принесли трибуну к Дому правительства на площади Независимости. В этом же здании находится Нижняя палата парламента Белоруссии.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек.

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