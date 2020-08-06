Кандидат на пост президента Белоруссии Андрей Дмитриев призвал избирателей писать «добрые» открытки членам избиркома с просьбой «считать честно».

Он советует найти на сайте своего исполкома список членов своей участковой комиссии и «подписать открытку любому члену комиссии приблизительно так: «Мария Ивановна, я проголосовал за Дмитриева. Посчитайте, пожалуйста, мой голос честно. Я с вами, я вас поддерживаю. Избиратель Иванов». А потом вручить открытку на участке в день голосования, добавил кандидат.

«Важно: пишите только добрые слова поддержки!» — написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

Также Дмитриев предложил для скачивания два варианта открыток.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, во вторник началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Избирательная кампания отмечена многочисленными акциями протеста, задержаниями оппонентов Лукашенко.

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