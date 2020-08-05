Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что Минск и Москва должны «аккуратно перевернуть» страницу истории с договором о создании Союзного государства.

«Мы должны сказать, что идем дальше, должны заключить новое соглашение», — отметил он в интервью для Mpravda.com.

По его словам, документ «неактуален, потому что содержит огромное количество положений, которые, мы должны в этом себе честно признаться, никто не собирается выполнять, но они являются постоянным поводом злиться друг на друга». «Давайте зафиксируем то, к чему мы не готовы, построим близкие дружеские отношения, которые не создают ненужных ложных надежд, например, в части единых цен на энергоресурсы», — призвал политик.

Дмитриев считает, что союзный договор нужно заменить на более актуальный документ. «Он будет касаться и экономической, и социальной, и гуманитарной сфер. Мы должны так же ездить друг к другу без проблем, так же иметь возможность работать, получать образование друг у друга, пенсии, платить налоги. Должны иметь границу без погранпостов, но обе стороны должны посмотреть на нее более ответственно, потому что полное отсутствие контроля ведет и к наркотрафику, спекуляциям, нелегальной миграции. Думаю, с российской стороной можно найти решения, которые позволят усилить контроль на границе, но при этом он не будет мешать обычным гражданам», — отметил Дмитриев.

По словам кандидата, «все то, что работает сегодня и работает на народы, надо сохранять», он не собирается это пересматривать. «Я собираюсь избавиться от того, что висит мертвым грузом и потеряло на 100% актуальность», — пояснил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что Россия занимает ключевое место во внешней политике Белоруссии, и это надолго. «Другое дело, что надо изменить подход к отношениям, добавить правду в наши дружеские отношения. Думаю, надо прямо сказать российским друзьям, что мы не хотим единой с ними валюты, не хотим углубленных интеграций. Мы должны перевернуть страницу, оставить в прошлом отношения, которые строятся на надеждах 90-х годов, когда распался СССР и думали, что это временно и скоро будет новый Советский союз. Нет, не будет, мы два независимых государства, которые должны иметь дружеские отношения», — сказал кандидат.

Дмитриев добавил, что Минск не должен «самолично выходить из договоров, абсолютно не учитывая интересы России». «Я уверен, что мы можем настоять на наших взглядах, но при этом и учесть интересы России здесь», — заключил он.

Выборы президента Республики Беларусь

Девятого августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства, накануне началось досрочное голосование.

Действующий президент Лукашенко выдвигается на шестой срок. Помимо него, в гонке участвуют: бывший депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.

Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.

Ранее Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать Вооруженные силы для наведения общественного порядка, однако «всякое может быть». По его словам, власть сделает все, чтобы не допустить в республике «майданов», поскольку это выгодно только «кому-то со стороны», кто хочет ослабить государство, а потом делать с ним что захочет.

Вместе с тем глава Белоруссии не призвал голосовать за свою кандидатуру и заявил, что «это дело каждого».