Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень считает, что США неинтересно «отжимать» Белоруссию у России.

«Для США Беларусь все же очень далеко. Плюс у нас нет нефти, полезных ископаемых, здесь сильное российское влияние. Эту территорию «отжимать» неинтересно: она «невкусная», плюс уже под влиянием России, и идти здесь на конфликт США не нужно», — заявил Черечень в интервью Mpravda.com.

В целом кандидат считает, что Белоруссия должна «со всеми дружить, реализовывать взаимовыгодные проекты».

При этом политик выразил недопонимание нынешним характером белорусско-российских отношений. «Беларусь всегда была для России младшим братом, который «стреляет» деньги. Я не понимаю, какая реальная польза для России от таких отношений. Как «буферная зона», возможный партнер для мировых игр… Явно выраженной пользы нет, а деньги, налоги из российского бюджета уходят на поддержку белорусской экономики. Зачем? Понимаю, если бы деньги шли на скупку земель здесь, производств, на лоббирование интересов, тогда бы логика была понятна», — сказал он.

Черечень высказал мнение, что Белоруссия для РФ – «дотационное государство, нужное для поддержания высокой «стоимости бренда» России в геополитике».

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

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