СПОРТ

Соперник Федора Емельяненко раскидал деньги в ночном клубе

03:16 03/01/2020

Экс-чемпион UFC Куинтон Джексон после поражения в бое с Федором Емельяненко отправился отдыхать в ночной клуб, где под музыку стал сорить купюрами, похожими на американские доллары. Он разбрасывал их в разные стороны. Это видно на видео, опубликованном в Instagram.

В подписи к ролику спортсмен пояснил, что отмечает год предвидения по японскому календарю. Он также пожелал своим подписчикам и случайным зрителям счастливого Нового года.

https://www.instagram.com/p/B6vdGzugPzs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Добавим, поединок между бойцами смешанного стиля Федором Емельяненко и Джексоном Куинтоном состоялся 29 декабря и завершился победой россиянина.

Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов.



