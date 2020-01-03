СПОРТ
Соперник Федора Емельяненко раскидал деньги в ночном клубе
03:16 03/01/2020
Экс-чемпион UFC Куинтон Джексон после поражения в бое с Федором Емельяненко отправился отдыхать в ночной клуб, где под музыку стал сорить купюрами, похожими на американские доллары. Он разбрасывал их в разные стороны. Это видно на видео, опубликованном в Instagram.
В подписи к ролику спортсмен пояснил, что отмечает год предвидения по японскому календарю. Он также пожелал своим подписчикам и случайным зрителям счастливого Нового года.
Добавим, поединок между бойцами смешанного стиля Федором Емельяненко и Джексоном Куинтоном состоялся 29 декабря и завершился победой россиянина.
Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов.