Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX веков Александру Баранову.

Как отмечается в петиции, размещенной на сайте КСОРС, группа жителей города Ситки (штат Аляска) выступила с предложением убрать из центра города статую Александра Баранова (1747-1819).

«Мы считаем, что снос статуи — это стирание нашего российского исторического наследия», — пишут авторы.

В тексте напоминается, что Ситка была столицей Русской Америки, а Александр Баранов был первым русским губернатором Аляски. «Статуя является важным напоминанием об истории межкультурного взаимодействия и дипломатии», — говорится в петиции.

Памятник Александру Баранову расположен в центре Ситки. До 1867 года город назывался Ново-Архангельск и являлся столицей территорий Русско-американской компании. Баранов основал город Ситка, находящийся на острове, который сейчас называется островом Баранова, указывают авторы.

Статуя скульптора Джоан Багби-Джексон была пожертвована муниципалитету в 1989 году одной из местных американских влиятельных семей — Хеймс — и была установлена в парке напротив городского центра, говорится в тексте.

«Под руководством Баранова было построено более 200 поселений, некоторые из которых существуют до сих пор. Ново-Архангельск был основан как столица Русской Америки. При содействии Александра Баранова на Аляске развивались культура, религия, промышленное и ремесленное производство. Были открыты публичные библиотеки, школы и больницы, а также санатории и дома престарелых», — пишу авторы.

«За время правления Баранова было построено более 60 церковных зданий Русской православной церкви, включая семинарию. Некоторые из этих церквей сохранились и продолжают действовать. Были открыты высокотехнологичные (для своего времени) судостроительные верфи и сельскохозяйственное производство, кирпичные и чугунолитейные заводы. Изготовлялись модульные деревянные дома для транспортировки на юг в Сан-Франциско, штат Калифорния», — отмечают составители петиции.

Петицию подписали уже 547 человек.