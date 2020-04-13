Все новости на карте

Генпрокуратура признала фейком сообщения о массовых смертях россиян от коронавируса и подготовке государственного переворота под прикрытием борьбы с пандемией. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Уточняется, что на сайте PROUFU.ru опубликована недостоверная информация под названием «В Уфе подготовили 1000 мест на кладбище для умерших от коронавируса». Аналогичные материалы появились еще на четырех региональных информационных порталах, которые направлены на формирование панических настроений у населения, отметили в Генпрокуратуре.

По данным минздрава республики Башкортостан, по состоянию на 10 апреля 2020 года в регионе зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции. А в администрации Уфы уточнили, что участки для захоронения умерших от инфекции на городском кладбище не выделялись.

Недостоверные сведения о количестве умерших в Волгограде сообщил автор ролика на Youtube. Он заявил, что в больнице в «Сарепте» умерло 100 человек, но правительство Волгоградской области опровергает эту информацию.

Другой блогер на Youtube отрицает наличие коронавирусной инфекции, а происходящее называет истерией и запугиванием людей. Автор заявляет, что изоляция может привести к падению экономики и росту числа жертв.

Прокуроры признали фейком ролик на видеосервисе подназванием «Спецоперация "Коронавирус"». В нем говорится о готовящемся госперевороте под прикрытием борьбы с коронавирусом.

Надзорное ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием ограничить доступа к этим материалам.

Видео дня. Бузова «на слабо» нарушила самоизоляцию