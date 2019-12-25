Председатель правления национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в среду, 25 декабря, рассказал в эфире НСН о правильном режиме сна в Новый год и январские праздники.

По мнению специалиста, после празднования Нового года не стоит отсыпаться слишком долго, поскольку вечером будет тяжело засыпать. Чтобы побороть усталость, можно подремать днем 40-45 минут. Вместе с тем, отметил сомнолог, не всем удается провести 1 января, не сбиваясь с привычного графика. В этом случае следует придерживаться его хотя бы на следующий день.

«Второго числа нужно встать в нормальное время. Опять стараться днем не спать и лечь в привычное время. Если подчиняться желанию уснуть, то ритм будет меняться, смещаться. Из напитков, помогающих не уснуть, это кофе, какао, чай, но нужно соблюдать, конечно, меру», — предупредил Ковальзон.

Ранее 25 декабря сообщалось, что в Госдуме посоветовали накануне Нового года соблюдать режим сна, чтобы к празднику быть физически и психологически подготовленным.

Как пишет «Москва 24», ранее главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что перед и после Нового года не стоит придерживаться строгой диеты из-за риска замедления метаболизма и набора веса. Так, в день застолья специалист посоветовала завтракать, обедать и немного перекусывать вечером, чтобы не переесть, сидя за праздничным столом.