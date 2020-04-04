Режим самоизоляции полезен для определения нормы сна и отказа от будильника ради улучшения качества отдыха ночью. Таким мнение в субботу, 4 апреля, поделился руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.

«Главный совет — это не пользоваться будильником, особенно в нынешней ситуации, потому что у человека практически нет срочных дел, ему не надо утром куда-то бежать. Надо привести свой сон к норме так, чтобы пробуждение было естественным», — заявил Калинкин в интервью ТАСС.

Он отметил, что использование будильника ведет к хроническому недосыпанию и как следствие это влияет не только на качестве жизни, но и на активности генома.

Кроме того, по мнению Калинкина, продолжительность сна находится в зависимости с устойчивостью к вирусным инфекциям.

«Я не могу сказать, что это относится к данному типу коронавируса, с которым мы сейчас имеем дело <…> Но по другим вирусам острых респираторных заболеваний есть зависимость: риск заболевания у человека, который спит более семи часов, в сравнении с тем, кто спит менее пяти часов, снижается на 250%», — сказал сомнолог.

В свою очередь, Роспотребнадзор рассказал о правильном питании во время пандемии. Специалисты уверены, что предпочтение нужно отдавать фруктам, овощам и нежирным молочным продуктам. Кроме того, необходимо рассчитывать объемы порций, чтобы избежать риска набора веса.

Несколько недель назад подмосковные врачи рассказали о том, как провести время с пользой во время самоизоляции. Прежде всего они рекомендуют делать физические упражнения и исключить употребление алкоголя.

Кроме того, специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рекомендовала во время карантина или самоизоляции из-за коронавируса танцевать для поддержания физической формы.

По данным Worldometer на 12:00 4 апреля, в мире заразились 1,1 млн человек, умерли 59,2 тыс, выздоровели 229,3 тыс. пациентов.

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