Восемь часов сна в сутки более чем достаточно, чтобы восстановить силы, но следует учитывать не только продолжительность, но и ряд других факторов. Об этом рассказал председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон.

По словам специалиста, на качество сна может в значительной мере повлиять одежда.

«Если резинка на пижаме тянет, то сон будет нарушаться. Если в пижаме неудобно, жарко, то сон будет нарушаться. Также желательно, чтобы пижама или ночная рубашка были по размеру и не мешали», — рассказал сомнолог в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что лучше всего выбирать пижамы из хлопка, потому что шелк сильно электризуется.

Ковальзон отметил, что еще один важный элемент – это холодная подушка.

«Если голова в прохладе, то человек лучше спит. При этом тело человека должно быть в тепле. Также если ноги холодные, то заснуть невозможно. Можно даже носки шерстяные надеть, чтобы согреть ноги, если этого не сделать, вы не заснете», – посоветовал сомнолог.

Ранее в январе Сомнолог Алена Гаврилова перечислила правила, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить организму здоровый сон.