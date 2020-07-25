Члены парламента Сомали проголосовали в субботу за вынесение вотума недоверия премьер-министру страны Хасану Али Хайре, передает местное издание Garowe Online.

Сообщается, что за отстранение премьера от власти проголосовали 170 парламентариев, против — восемь.

Спикер сомалийского парламента Мохамед Мурсал Абдирахман призвал президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда назначить нового премьер-министра, который приведет страну к всеобщим выборам. Как отметило издание, заявление спикера парламента свидетельствует о приверженности властей страны проведению предстоящих в стране всеобщих выборов по принципу «один человек – один голос», против которого выступал Хайре.

По сообщению местной радиостанции Shabelle, президент Сомали уже заявил, что в скором времени назначит нового премьера.