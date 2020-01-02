Кандидатура Александра Солженицына была впервые выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1969 году. Об этом свидетельствуют обнародованные Шведской академией архивные документы, пишет ТАСС.

Кандидатура Солженицына была предложена двумя профессорами Калифорнийского университета в Беркли: специалистом в области романских языков Яковом Малкиелем и экспертом по восточным языкам Дензелем Карром. Малкиель предлагал наградить писателя за все его творчество.

Нобелевский комитет согласился с высокой оценкой творчества Солженицына, но не поддержал его кандидатуру, заявив, что вручение награды может иметь трагические последствия для писателя, как когда-то для Бориса Пастернака.

В 1970 году Солженицын все же получил Нобелевскую премию «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».

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