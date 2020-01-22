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Солтмурад Бакаев переходит в казанский «Рубин»

22:00 22/01/2020

Солтмурад Бакаев переходит в казанский «Рубин». Соответствующее заявление сделали в московском футбольном клубе «Спартак». Соглашение о переходе хавбека уже в зимнее трансферное окно достигнуто.

В начале января 20-летний полузащитник подписал контракт с «Рубином» и должен был присоединиться к казанской команде после окончания сезона.

Воспитанник «Спартака» в текущем сезоне сыграл два матча в Российской премьер-лиге.

Ранее «Спартак» официально объявлял о переходе Андре Шюррле.



