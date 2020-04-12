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Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на заявление спортивного комментатора Василия Уткина о том, что ему не нужно такое государство, как РФ в условиях пандемии. По его словам, комментатору требуется помощь, «он выглядит тяжело и глубоко больным».

Уткин: «Мне такое государство не нужно»

Весь свой диалог в разговоре с телеканалом «Царьград» Соловьёв посвятил личности Уткина.

Его лечащий психиатр должен ему назначить, наконец-то, реально необходимые таблетки, эти не работают. Он тяжело болен, — отметил телеведущий.

При этом он не стал комментировать само заявление Уткина, заявив, что тому нельзя верить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Василий Уткин резко высказался о карантине в стране, указав: он вынужден за всё платить. Блогер крайне не доволен действиями государства, которое заставило россиян сидеть дома за свой счёт. Он заметил, что очень разочарован этим обстоятельством и ему такое государство не нужно.

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