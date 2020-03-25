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Перед россиянами стоит тяжелейшая задача не допустить распространения коронавируса, заявил телеведущий Владимир Соловьев на своем ютьюб-канале «Соловьев LIVE».

Так журналист прокомментировал объявление о нерабочей неделе.

«Это что значит? Это значит, что выходные, когда можно бегать-суетиться-веселиться? Нет. Это значит, что у нас с вами тяжелейшая задача: мы должны сделать все возможное, чтобы не дать коронавирусу пойти по итальянскому варианту. Мы должны сделать все возможное, чтобы сгладить пик заболеваемости. Мы должны не перезаражать друг друга», — сказал Соловьев.

Ранее президент Владимир Путин обратился к россиянам и предложил ряд социальных мер, направленных на материальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения. В частности, следующую неделю сделали нерабочей с сохранением заработной платы. В ближайшие полгода все льготы продлят без предоставления справок, а выплаты по больничным будут рассчитывать по норме не менее одного минимального размера оплаты труда в месяц.

В среду стало известно, что коронавирусом инфицированы свыше 57 тысяч жителей Италии, за сутки этот показатель вырос на 3491 случай. Согласно последним данным, в России коронавирус выявили у 658 человек, при этом 29 пациентов уже выздоровели.

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