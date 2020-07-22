Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Зеленский выполнил требования террориста и записал видеообращение. Грубейшая ошибка. Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», — написал телеведущий.

Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус с пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие, СБУ квалифицировала это как теракт. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. Зеленский также выполнил требование мужчины и призвал в Facebook посмотреть фильм «Земляне», посвященный проблеме жестокого обращения с животными.

Впоследствии всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. После задержания мужчины украинский президент удалил пост в Facebook.