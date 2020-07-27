Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер» раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в переговоры с захватчиком заложников.

Ранее Зеленский выполнил требования захватившего заложников в Луцке человека, записав видео, а также напрямую поговорив с ним.

"Зеленский решил устроить себе пятнадцать минут славы и поднять свой рейтинг, не понимая, что он общался де-факто не с террористом, а с безумцем, и что бездарно отработали все его службы, которые должные были с ним вести переговоры. Не дай Бог появятся серьезные люди — не один этот сумасшедший, а как это было в "Норд-Осте", — отметил Соловьев.

Кроме того, телеведущий прокомментировал видео задержания захватчика заложников.

"Выходит террорист, ставит неизвестно что — может быть, там взрывчатка. Он несколько минут стоит и говорит: "Ну, что, брать меня кто-нибудь будет? Пацаны, я вышел, может, семечек кто-нибудь принесет?" И он никому не интересен", — сыронизировал телеведущий.

Соловьев обратил внимание, что злоумышленника задержали «трое ленивых людей».

"Их не волнует, что стоит рюкзак, что там могут быть сообщники. <…> Стали выходить заложники, их никто не досматривает. Где же силы безопасности Украины? И вдруг: "Тут налета, с поворота". Приехали: "Всем мордой в грязь!". А никого уже нет. Кого они собрались брать — автобус уже пустой", — заключил он.

Во вторник дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм «Земляне».

После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, 23 июля его арестовали.

СБ Украины квалифицировала захват заложников как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.