Телеведущий Владимир Соловьев выгнал экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Видео инцидента опубликовано в Instagram ведущего.

Конфликт между Соловьевым и Ковтуненко произошел во время обсуждения преступлений украинских националистов во время Великой Отечественной войны. Украинский эксперт попытался оправдать действия УПА* и ее лидеров Степана Бандеру и Романа Шухевича, чем вызвал негодование Соловьева.

View this post on Instagram #вечерсвладимиромсоловьёвым A post shared by Владимир Соловьев (@vrsoloviev) on Feb 26, 2020 at 10:33am PST

Кроме того, Ковтуненко заявил о «сотрудничестве» УПА* и НКВД во время войны, поддержке евреями украинских националистов, а также выступил с утверждением, что боевики УПА* якобы «случайно» убили генерала Николая Ватутина, освободившего Киев.

В результате ведущий позвал охрану и потребовал вывести Ковтуненко из студии.

В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал Организации украинских националистов*, боевым крылом которой была УПА*, статус «борцов за независимость» страны, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что «Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и «что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне».

На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против советской армии.

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