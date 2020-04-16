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Телеведущий Владимир Соловьев, отказавшийся от баттла со спортивным комментатором Василием Уткиным, в своем эфире на YouTube раскритиковал блогера, вновь назвав его душевнобольным.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Уткин пожаловался на недостаточную поддержку со стороны государства в ситуации с коронавирусом. Соловьев назвал его за это душевнобольным. На что комментатор сравнил телеведущего с обезьяной и вызвал на баттл по правилам YouTube.

В «Соловьев LIVE» телеведущий посвятил время рассказу об ориентации Уткина, а также высказался о его лишнем весе, внешности и душевном здоровье. Он также подчеркнул, что не знает, что за правила у баттлов, но в любом случае не принял бы вызов, так как не считает Уткина равным себе, а дуэль «возможна только между равными».

«Я бы его ударил, если бы он был здоров. В 90-х за такой «гнилой базар» он бы отвечал. Но, так как он болен, то отвечать невозможно. Он — сумасшедший, душевнобольной», — заявил Соловьев.

Он также подчеркнул, что не считает Уткина серьезным человеком из-за его предполагаемой нетрадиционной ориентации.

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