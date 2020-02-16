Телеведущий Владимир Соловьев напомнил о праве на свободу слова тем, кто недоволен высказыванием протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего женщин, соглашающихся на сожительство с мужчинами без заключения брака, с «бесплатными проститутками».

«Я к женщинам в гражданском браке отношусь совсем иначе, чем о. Дмитрий. И на очень многие вопросы мы с о. Дмитрием даем разные ответы, что не мешает мне относиться к о. Дмитрию с глубоким уважением. Нельзя не признать, что его слова ранят и обижают многих. Как посмел священник… Посмел. И посмеет еще не раз. И будет «глаголом жечь сердца людей». Так о. Дмитрий видит свое предназначение», — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

«Значит ли это, что он прав? А по какой шкале и кто будет его судить? Если вы атеисты или люди не воцерковленные, то какое вам дело до мнения старого священника? Вы запрещаете ему то, что легко прощаете себе. Сколько желчи и злобы было вылито в последние годы на патриарха, Церковь и верующих людей. Сколько иронии. То есть «гражданским активистам» можно, а священникам нет?» — задается вопросом телеведущий.

«У нас же каждый знает, каким должен быть священник, и готов об этом публично заявлять. Как им жить, как проповедовать, на чем ездить и что носить. И каждый считает своим долгом указывать. Так почему мы отказываем священникам в праве указывать нам? Другое дело, согласны мы или нет с их мнением», — отметил Соловьев.

«Но разве демократия, воспевающая свободу слова, не подразумевает право на высказывание своей позиции, даже если она лично вам не близка? Или демократия — это право на свободу слова только для демократов?» — поинтересовался журналист.

Ранее Смирнов заявил, что женщин, которые живут в гражданском браке, можно сравнить с «бесплатными проститутками». Высказывание протоиерея сочли оскорблением, его слова назвали «некрасивыми и неправильными».

Главред RT Маргарита Симоньян объяснила, почему из принципа не выходит замуж, а официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала РПЦ дать определение и мужчинам, которые живут с женщинами без оформления брака.

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