Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в беседе с порталом «Ura.ru» прокомментировал обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, отметив, что Россия не имеет отношения к этому трагическому вопросу.

Как ранее стало известно, польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы утверждает, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, заложили в самолет во время ремонта в России.

Соловьев подчеркнул, что Москва физически не смогла бы подложить бомбу, поскольку самолет вылетел из Варшавы и не приземлялся в российских аэропортах.

"Если предположить, что Россия взорвала, то есть умышленно совершила покушение и ликвидировала руководителя страны НАТО — это война", — пояснил журналист.

Телеведущий отметил, что подобные заявления следует подтверждать конкретными доказательствами, они должны опираться на результаты экспертиз и анализов. Он считает, что в текущей ситуации следует задуматься над введением профессии «политолога-психотерапевта».

"Он занимался бы анализом душевного состояния людей в моменты их заявлений", — заключил Соловьев.

Накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что обвинения Польши являются торговлей русофобией в попытке заработать очки в Евросоюзе и Вашингтоне.

Катастрофа Ту-154

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. На его борту были 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на мемориальные мероприятия в Катынь (урочище в 14 километрах к западу от Смоленска), чтобы отдать дань памяти польским офицерам, расстрелянным в 1940 году. Воздушное судно, летевшее из Варшавы, при заходе на посадку упало в лесопосадке в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы (ВВП) смоленского аэродрома. Основная масса фрагментов самолета находилась на удалении 350-500 метров от торца ВПП, левее нее на 150 метров.

В авиакатастрофе не выжил никто, погибли президент Польши, его супруга Мария и представители руководства страны, в том числе практически все военное руководство.

С 2016 года в Варшаве заявляют, что причиной авиакатастрофы стал взрыв. Для поиска следов взрывчатых веществ проводились эксгумации тел погибших, в том числе Качиньского. Ряд польских экспертов заявляли, что проведенные вскрытия версию о взрыве на борту самолета не подтверждают.

В российском МИД заявляли, что утверждения о взрыве иррациональны, версию о взрывном устройстве также опровергли в СК. Согласно выводам экспертов, на фрагментах самолета Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации.

С учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, однако этого не было сделано. После этого экипаж продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли. Эти ошибочные действия и привели к трагедии.