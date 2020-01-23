Отказ от вакцинации — это страшная ошибка, которая может стать роковой не только для непривитого человека, но и для всего человечества, заявил журналист Владимир Соловьев на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Такое заявление телеведущий сделал на фоне сообщений о распространении нового коронавируса, из-за которого в конце декабря в Китае произошла вспышка пневмонии. Согласно последней информации, в результате заболевания погибли 17 человек. Случаи заражения зафиксировали также в Южной Корее, Японии, США и Таиланде.

«Когда мы бездумно, сами вдруг решаем за себя и за своих детей не проходить вакцинацию, мы совершаем не просто ошибку, мы совершаем страшную ошибку, которая может стать роковой не только для нас, но и для человечества в целом», — отметил Соловьев.

Он также раскритиковал необоснованное использование антибиотиков для лечения "любых болезней". Журналист подчеркнул, что использовать эти медикаменты без назначения врача — неправильно.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что только 46 процентов жителей России (70 миллионов человек) сделали прививки от гриппа в 2019 году. Однако, по словам главы ведомства Анны Поповой, показатели охвата детей прививками в 83 субъектах страны оказались беспрецедентными.

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