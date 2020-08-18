Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с изданием «Подъем» раскрыл личность мужчины, который обнажился у него в прямом эфире.

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии

Накануне во время передачи ведущий по видеосвязи обсуждал с человеком, назвавшимся рабочим БелАЗа, события в Белоруссии. Неожиданно его собеседник опустил камеру вниз и показал гениталии. После этого картинка исчезла, а Соловьев пошутил, что он «хорошо показал».

«Он не рабочий БелАЗа. Пробили его социальные сети, он какой-то диджей, притом, судя по всему, из Америки. Несчастный больной человек, страдающий очевидным эксгибиционизмом», — пояснил телеведущий.

По его словам, «осень близка, коронавирус давит на мозги». Он также отметил, что в прямом эфире «всякое бывает».