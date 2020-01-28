Журналист Владимир Соловьев заплакал, рассказывая об Освенциме и походе на кладбище, где похоронены жертвы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Вчера, как сообщал «Рамблер», на шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» среди прочего обсуждались трусость президента Украины Владимира Зеленского, профессионализм нового правительства России и вероятность того, что вспышка коронавируса в Китае является провокацией США, а человечество движется к финишу.

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Кроме того, Владимир Соловьев обвинил власти Польши и Украины в переписывании истории Второй мировой войны. Он рассказал, как прочел о генерале, который поседел за минуту, когда увидел то, что происходило в лагере смерти Освенцим. Также журналист рассказал, как, будучи школьником, ходил на Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены жертвы блокады Ленинграда и советские воины.

«Повисла пауза. Слезы покатились по щеке Соловьева. Он попытался их незаметно смахнуть», — сообщает «Комсомольская правда».

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