Телеведущий в своем Телеграм-канале сообщил, что неделю назад он приобрел новый iPhone 12 Pro Max.

Вообще-то Владимир Соловьев сам себя называет фанатом iPhone с самой первой модели.

Но раз от раза изделие от Apple сдает позиции и вот последней покупкой, возможно, он и пользоваться не будет.

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«Уже неделя как у меня лежит iPhone 12 pro max. Никак не соберусь начать им пользоваться. Да и особого смысла не вижу. А я фанат iPhone с самой первой модели. Последние несколько лет одни разочарования. Вот что значит роль личности в истории. Стив Джобс любил эти игрушки и делал их в первую очередь для себя. Очевидно, что для Кука iPhone лишь товар, никакой радости, кроме финансовых ожиданий он не испытывает. А жаль. «Такую песню испортили»…

Как ранее сообщал «Рамблер», главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев обиделся на YouTube, поскольку его канал Соловьёв LIVE был удален из трендов и потребовал его блокировки на территории России.