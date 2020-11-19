Российские либералы — единственные, кто верит в необходимость сокращения расходов на оборону. Об этом журналист Владимир Соловьев заявил в своем телеграме.

Вчера Канцелярия правительства Великобритании сообщила, что по итогам пересмотра эффективности национальных оборонных, разведывательных и международных стратегий и программ принято решение о создании для укрепления обороноспособности страны новых специальных служб — сил кибербезопасности, агентства по искусственному интеллекту и космического командования. С этой целью бюджет Министерства обороны будет увеличен на 16,5 миллиарда фунтов стерлингов.

В сообщении канцелярии сказано, что угроза от врагов выросла со времен холодной войны, действия противников становятся все более сложными, но Вооруженные силы Великобритании ежедневно делают все ради недопущения террора к берегам страны.

«И только российские либералы продолжают свято верить в необходимость сокращения расходов на оборону», — прокомментировал это Соловьев.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», в рамках стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия — 2020» на Украине 3-я батальонная тактическая группа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины и тактическая группа 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании провели совместные тактические учения. После их начала пресс-служба британского Минобороны заявила о том, что «мы высадились на заднем дворе России».