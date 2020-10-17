Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире «Соловьёв Live» пожаловался на «угрозы диаспор» в свой адрес. Он призвал провести чистку в правоохранительных органах России, которые не спешат реагировать на это.

Он добавил, что это повод для серьёзной чистки от лоббистов иностранных государств и не только правоохранительных органов, но и чиновников. А если выяснится, что чиновники берут деньги за поддержку интересов иностранных государств, то это измена.

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Соловьёв отметил, что он и его коллеги — Александр Коц и Сергей Карнаухов являются российскими гражданами, и их интересуют только национальные интересы России. И всё сказанное ими — это то, как они видят эти интересы.

Как писал NEWS.ru, ранее Соловьёв собрал лучшие, на его взгляд, шутки президента РФ Владимира Путина, произносимые главой государства во время публичных выступлений.