Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на своем YouTube-канале оценил дело о госизмене, по которому проходит советник госкорпорации «Роскосмос» и бывший журналист газеты «Коммерсант» Иван Сафронов. В ходе обсуждения он призвал проверить и главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Соловьев обратил внимание на текст газеты «Комсомольская правда», в котором говорилось, что многие коллеги Сафронова были удивлены его «осведомленностью», которую теперь «проверит ФСБ».

«Исходя из этой логики, уж кого в первую очередь надо проверить, так это человека по фамилии Венедиктов, который в беседе с [журналистом Дмитрием] Гордоном бравировал своими неформальными отношениями с представителями власти и излагал данные, которые при определенных обстоятельствах можно считать государственной тайной», — заявил ведущий.

Во время интервью с Гордоном Венедиктов заявил, что ракету, сбившую самолет Ту-154 над Черным морем в 2001 году, могли выпустить как украинские, так и российские военные. Кроме того, он пересказал разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным об объединении Белоруссии с Россией. Также главред «Эха» высказался о Соловьеве, назвал его торгашом и рассказал о его желании снова оказаться рядом с российским президентом.

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы его дела засекретили. Он был арестован на два месяца.