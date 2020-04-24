Все новости на карте

Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев пригрозил спортивному комментатору Василию Уткину физической расправой.

В эфире Youtube-программы «Соловьев Live» Владимир Соловьев пригрозил Уткину «засунуть голову в задницу», пообещал подпрыгнуть и стукнуть оппонента по голове и посоветовал ему «ходить и озираться».

«Смотри в оба и озирайся по сторонам. Это тебе не языком болтать. Это тебе, Вася, за свои слова отвечать», — угрожающе прошептал Соловьев в заключении программы.

Конфликт между Уткиным и Соловьевым, как сообщал «Рамблер», завязался после высказывания комментатора о том, что государство недостаточно помогает ему в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соловьев назвал его за это душевнобольным, а Уткин его — обезьяной и маршалом пропаганды и вызвал на словесный баттл. После этого между ведущими произошло еще несколько раундов словесной борьбы.

Видео дня. «Ты напился!»: Башаров выложил кадры скандала с экс-женой