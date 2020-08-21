В России могут возникнуть протесты, как в Беларуси. Вероятность такого развития событий не исключил телеведущий Владимир Соловьев.

«Сто процентов, нет ни малейшего сомнения, что главная цель — это мы [Россия]. Другой вопрос — смогут ли [повторить события в Беларуси]», — заявил Соловьев в интервью «Комсомольской правде».

По прогнозам телеведущего, белорусские события повторятся в России раньше 2024 года.

Одной из целей тех, кто по мнению Соловьева, организовывает протесты в Беларуси, является создание нового государства.

«Украина, Польша, прибалтийские страны и Беларусь. Часть польской элиты и не скрывает — они хотят Речь Посполитую с границами до Смоленска», — добавил Соловьев.

Протесты в Беларуси начались 9 августа — граждане не поверили в официальные итоги президентских выборов, согласно которым около 80% голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. В стране начались массовые протесты, жестоко подавляющиеся силовиками. В странах ЕС заявили, что не признают выборы и пообещали ввести санкции против лиц, ответственных за насилие, напоминает RT. Латвия запретила Лукашенко въезд на свою территорию, передает телеканал 360.